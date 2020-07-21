2003年電視劇《薔薇之戀》主題曲〈葉子〉至今仍是許多人喜愛的歌曲之一，女歌手阿桑（黃嬿璘）以獨特嗓音唱紅這首歌。(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

娛樂8點半》「一個人吃飯旅行到處走走停停，也一個人看書寫信自己對話談心」，2003年電視劇《薔薇之戀》主題曲〈葉子〉至今仍是許多人喜愛的歌曲之一；女歌手阿桑（黃嬿璘）以獨特嗓音唱紅這首歌，卻沒多少人知道她有著坎坷身世，甚至在準備發光發熱時，罹癌去世，連男友都來不及見最後一面。

阿桑出生在雲林鄉下，從她懂事開始，經常聽到父母親吵架，在小學六年級時他們選擇離婚，才準備讀國中的她，就被丟到姨媽家；家庭離異的關係，讓阿桑不得不懂事，為了減輕姨媽家的負擔，阿桑下課回家會找手工來做，折塑膠花、包巧克力包裝紙或電子工廠的主機板零件，只要能賺錢的她都願意。

在高中的時候，阿桑選擇就讀南強工商職業學校的電影電視科，意外發現自己對唱歌表演有興趣，畢業後也考進藝工隊，和男明星孫協志是同事，一待就待了5年的時間才離開。

阿桑雖然都唱些悲傷的情歌，但私底下的她卻活潑好動。(圖/ 取自中時資料庫，李威德攝)

阿桑離開藝工隊後和幾名好友組團，開始到酒吧駐唱賺錢，她獨特的嗓音也吸引到她當時的伯樂「江一平」；原本在駐唱期間，江一平替她把Demo帶送到許多唱片公司，但苦無發唱片的機會，連阿桑的親友都勸她放棄，但江一平卻始終相信她，希望她堅持下去。

機會真的是留給準備好的人，2003年電視劇《薔薇之戀》開播後話題不斷，而阿桑演唱的片尾曲〈葉子〉也因此成為熱門歌曲，許多觀眾上KTV都搶著唱，當時幾乎沒有人沒聽過這首歌；這個時候的阿桑已經28歲，她滄桑又獨特的嗓音，也被大家封為「療傷系歌手」，後來她陸續推出的歌曲，大多和受傷、寂寞有關。

但可惜的是，阿桑在2008年10月已經乳癌末期，在接受治療後仍無力回天，2009年4月6日病逝於新北市慈濟醫院，享年34歲；而阿桑生前有一名美國華裔男友，但一切來得太突然，他未能趕到台灣見阿桑最後一面。

可惜的是，阿桑在2008年10月已經乳癌末期，在接受治療後仍無力回天，2009年4月6日病逝於新北市慈濟醫院，享年34歲。(圖/ 取自中時資料庫，黃柏榮攝)

阿桑曾說過，她最愛的人就是她的母親，因為母親也是對她最好的人，她從小就經常思考要如何報答她；直到她長大開始到酒吧駐唱後，她腦海中浮現出在萬人面前唱歌的模樣，才知道當自己成為非常有名的歌手之後，就能讓母親引以為傲。

「人生是很難的，但不管怎樣都還要走下去」，阿桑在知道自己罹癌後從來沒有放棄，她不僅鼓勵自己，也說了「我希望我的感受可以被人聽到，也希望這種經歷成為對同道中人的鼓勵」。

(中時新聞網)