美中角力戰，美國今(21日)再度出手祭出制裁。美國商務部今天以侵犯新疆少數民族人權為由，對11家中國大陸企業企祭出制裁，將其列入黑名單，切斷他們獲得美國商品的管道。這是繼美國財政部本月10日宣布制裁包括新疆黨委書記陳全國等多名中共高官後，美國在短短不到兩周內，再度針對新疆人權侵害祭出制裁。

美國商務部指出，新增11家大陸企業，原因是配合官方侵犯人權、大規模任意拘留、強迫勞動，並對維吾爾自治區穆斯林少數民族強制收集生物識別數據。美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示，制裁行動將確保美方的商品與技術，不會被用來欺壓穆斯林少數民族。

11家企業中，9家被指控涉及針對新疆少數民族強迫勞動。包括：昌吉溢達紡織、合肥寶龍達信息技術、合肥美菱、和田浩林髮飾品、和田泰達服飾、今創集團、南京新一棉紡織、南昌歐菲光科技與碳元科技。另外兩家企業：新疆絲路華大基因科技、北京六合華大基因科技，則因涉嫌協助採集與分析維吾爾與其他穆斯林少數民族遺傳分析而被列入。

美國商務部工業與安全局去年與今年已兩度列出37家中國大陸企業涉嫌在新疆侵犯人權。美國國務院與財政部則於本月10日基於「全球馬尼次基人權問責法」（Global Magnitsky Human Rights Accountability Act），以涉及嚴重侵犯新疆少數民族人權為由，將新疆黨委書記陳全國、前新疆政法委書記朱海侖、新疆公安廳廳長王明山及前新疆公安廳黨委書記霍留軍等4位前任及現任官員，及新疆公安廳列入制裁名單。

(中時新聞網)