台南鐵路地下化工程21日原訂拆除的北區黃家。（李宜杰攝）

台南鐵路地下化工程21日原訂強制拆除的北區黃家，一度揚言要抗爭到底，但凌晨3點50分出現戲劇性變化，黃家幾經考慮後，決定改變主意接受市府提出的搬遷條件，並切結「自願搬遷」，鐵道局將給予2個月的搬遷期，清晨6點的強制拆遷行動也緊急喊卡。

鐵道局中工處表示，在黃家同意搬遷後，23日預定強制拆遷最後的3戶中，已有1戶同意自願搬遷，目前仍有2戶尚未達成協議，包括反南鐵東移自救會長陳致曉家，該局仍將持續溝通。

據了解，北區黃家臨時改變主意的原因，主要是顧慮家中有高齡99歲的老阿嬤，為免老人家在強制拆遷過程身心受到痛苦，才忍痛決定接受市府提出的拆遷條件。

台南市長黃偉哲表示，為照顧鐵路地下化工程沿線拆遷戶的權益，市府首創興建專案照顧住宅，土地徵收也比其他城市相同案件做的更好；同時，還讓拆遷戶完成搬遷後，才開始進行工程，今年的民調結果也顯示有86％贊成工程繼續進行；南鐵案涉及的土地徵收案，也在法院、監察院的調查下，證明市府的做法並無缺失，希望在市民的共同努力下讓工程順利進行。

交通局長王銘德說，市府於鐵道局取得工程所需用地後，將敦促施工單位依照交維計畫積極施工，期待南鐵地下化早日完工，重塑台南市區新風貌，帶動進一步發展，也呼籲所有市民共同支持南鐵案的推動。

(中時 )