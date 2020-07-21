桃園市一名陳姓男子去年行經八德區時，因身體不適向某間超市店員求助，但並未獲得理會，後經送醫急救4天不治；陳男的哥哥控訴，店員當下沒有及時伸出援手，才會導致弟弟因延誤就醫喪命。桃園地檢署檢察官指出，店員在法律上無救助的義務，難以用過失致死罪責相繩，偵結予以不起訴。

調查指出，陳男於去年7月11日上午8點多走進超市，並向24歲吳姓女店員求助，請她幫忙聯絡醫護人員。吳女解釋，陳男看起來似乎有喝酒，再加上當時自己正忙著幫客人結帳，因此並未繼續看著對方，而陳男提出請求後，見店員沒有搭理，隨後便逕自離開。陳男哥哥以此對吳女提告過失致死。

桃園地檢署檢察官指出，姑且不論吳女未出手救援的舉動是否妥適，但她與陳男並不相識，且陳男是因自身疾病導致死亡，與該超市無直接關聯，吳女在法律上沒有任何義務要救助陳男，也非對陳男負有扶助、養育或保護義務的人，難以認定吳女未出手協助的行為涉及過失致死，予以不起訴處分。

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(中時新聞網)