小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（21日）新聞重點。

【1】藍爆訪印牟利 蘇嘉全叔侄嗆告

國民黨昨公布據稱是駐印尼代表處於2017年底發回外交部的電報密件，指當時立法院長蘇嘉全、民進黨立委蘇震清叔侄及國營企業，由人力仲介業者高壽濤安排訪印尼，痛陳我國營事業似遭「若干中間人」操控，企圖排除政府部會及駐外館處，以遂其個別私利；電文並指時任經濟部次長王美花也知情。

【2】雙城論壇明登場 搭起城市交流橋梁！

台北、上海雙城論壇22日將在北市晶華酒店登場，台北市長柯文哲將與上海市代理市長龔正透過視訊展開會議，這是自新冠肺炎疫情以來兩岸唯一官方交流平台，並搭起兩岸直轄市長突破僵局的橋梁。由於全球面臨疫情衝擊，論壇主題訂為「城市防疫交流與經濟合作」，討論後疫情時代如何讓經濟發展與疫情共存。

【3】國民法官法 確定採參審制

立法院昨（20）日審查《國民參與刑事審判法》草案，其中最大爭議「參審、陪審」制，已在昨天出爐，經表決後，確定通過民進黨版本，未來將採《參審制》，草案名稱正式確定為《國民法官法》。由於共有113條條文，將採逐條表決，全案最晚在明（22）日完成三讀。

【4】被川普團隊封為國寶 余茂春曝光

陸美全面角力近年越演越烈。而據美媒批露，川普政府對北京戰略轉向，幕後重要推手之一就是出身大陸的余茂春（Miles Yu）。他是美國務卿蓬佩奧的首席大陸政策顧問。還被美國國務院亞太事務助卿史達偉稱為「國寶」。國家安全副顧問博明則直言，在極權主義下成長的經驗使余茂春成為極權最有力的敵人之一。

【5】王維中 首位左投狀元

中職選秀會昨日落幕，今年受到新冠肺炎影響，反而讓選秀星光熠熠，旅外大咖紛紛返台投入選秀，123位選手報名共有48名獲得球團青睞，以味全龍選進11人最多，並眾望所歸選擇實力、人氣兼備的王維中成為狀元，明年重返一軍更有話題。

(中時新聞網)