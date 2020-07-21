現年43歲的葉家菁，12年前因吸毒被強制勒戒1年，當她進入桃園女子監獄服刑半年後的某一天她忽然昏倒在牢房裡，等她醒來已是1個多月後，發現自己竟然無法說話、全身無力，連手腳都不能動，由於她早在昏倒前幾天，就曾多次向女監反映經常覺得頭痛、頭暈，但女監管理員卻認為她在說謊，沒人理會，她認為女監當時未即時將她送醫，才造成她今天全身癱瘓，世界全部變調。

葉女因為全身癱瘓，連說話都很吃力，她一字一頓地訴說過去的往事，想起12年前因染毒，送進桃園女監勒戒那短短1年不到的日子，卻帶給她一輩子永久傷害。

用電療增加雙腳肌力，是葉家菁每天復健必備的課程之一，也是她靜心回憶的時刻。（圖／讀者提供）

葉女說：「2008年11月進入桃園女監開始為期一年的勒戒，但隔年7月我就因為在裡面（女監）突然癱瘓提前離開。」提到「突然癱瘓」，葉女至今仍無法釋懷，葉女說，在女監的日子，三餐和作息都正常，確實有了改變，「監獄的人待我還不錯，大家會彼此照顧，都會聊天打屁。」

但是在女監一段時間後，葉女經常覺得頭痛、頭暈，不舒服，多次向管理員反映需要就醫，但管理員總認為葉女在說謊，不理會她發出的求救信號，直到有一天葉女洗完澡後突然昏倒不省人事，管理員才驚覺事態嚴重。

葉女回憶，當她醒來時，發現自己已經回到女監，可是已經無法走路，說話也不清楚又吃力，「我完全不知道究竟發生甚麼事？」葉女表示，她聽獄友說自己昏迷了1、2個月，還說她在昏倒時右手食指被欄杆扶手割傷，當時縫了3針，「我對這些事完全沒印象，連到底有沒有被送到醫院也不清楚。」她只知道，人生已經從此毀了。

桃園女子監獄有關葉家菁當初的醫療資料，因已逾10年期限而予以銷毀，讓真相無法還原。（圖／翻攝自google map）

對此，桃園女子監獄表示，葉女出監已逾10年，依法務部矯正署所屬各矯正機關檔案分類及保存年限10年規定，其醫療資料業已銷毀。已無從查證葉女當年昏迷之後，女監是如何處理及有無就醫？因此葉女當時昏倒後是否有立即送醫？仍然是個謎團。

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(中時新聞網)