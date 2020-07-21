43歲的葉家菁（葉女）因染毒，12年前被送進桃園女監進行為期1年的戒治，但她在進入女監半年後卻因為突然昏倒，在昏迷月餘後醒來已經全身癱瘓，葉女經過長達11年的復健，生活已能自理，但仍需以輪椅代步，可以說話卻無法清楚表達及準確發音，她最感遺憾的就是當初女監為何不肯將她即時送醫，甚至到現在都沒法給她一個交待，「我只想知道當時發生什麼事。」

葉女說，她醒來知道自己全身癱瘓，整個人幾近崩潰，但女監僅表示，「葉女因服刑期間疑似轉化症，造成下肢肌力不足，長期無法站立，監獄無法提供復健治療照顧服務」。因此在2009年7月21日停止處分，將葉女轉介至宜蘭復健機構安置。但對於葉女多次發出求救信號置若罔聞、以及當天如何昏倒一事，女監始終未對葉女說明，葉女對此至今仍耿耿於懷。

葉家菁親筆寫給民意代表的信，提到女監不相信她頭暈，認為她是假的委屈。（圖／讀者提供）

如今的葉女雖然坐輪椅，但會幫忙洗毛巾，做一些簡單的環境清潔工作，也可以自己洗澡、如廁，完全不需他人協助。葉女感嘆的說，「毒品千萬不能碰，會讓自己瞬間什麼都沒有，也喪失了健康、情感、親情」。她現在最想知道當初昏迷後女監是如何處理的，為何讓她變成這個樣子？

對此，桃園女子監獄表示，葉女出監已逾10年，依法務部矯正署所屬各矯正機關檔案分類及保存年限10年規定，其醫療資料業已銷毀。已無從查證葉女當年昏迷之後，女監是如何處理及有無就醫？因此葉女當時昏倒後是否有立即送醫？仍然是個謎團。

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(中時新聞網)