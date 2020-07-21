12年前在桃園女監戒治毒品卻昏倒後全身癱瘓的葉家菁（葉女），身世其實相當坎坷，因為是私生女，從未見過父親，因生母嗜賭，她3歲就被生母賣給三重的養父母抵債，被當童養媳使喚的日子也過得不快樂，而長大後的短暫婚姻以及拋棄兒子的種種苦痛，成為她選擇吸毒麻痺自己的藉口，如今健康及情感的失去，讓她悔不當初。

葉女說，她是私生女，從未見過生父，而母親又愛賭，在葉女3歲時，就因賭債將她賣給別人當童養媳，養父母每次吵架，葉女就成了出氣筒，養母甚至會用藤條打她。小學就要幫忙做家事，還被要求必須跪著擦地板，不能使用拖把，養父母親生的3個哥哥卻像少爺般，哥哥們穿不下的衣服、不要的書包，才會留給她，所以葉女從小與養父母一家關係非常疏離。

葉女17歲時在酒店當服務生，2個月後，葉女覺得「酒店小姐穿的光鮮亮麗，收入優渥，跟客人喊拳、聊天、喝酒，每個月就能有5、6萬的收入」，葉女決定下海陪酒多賺一些錢。

在酒店上班的日子，葉女認識林姓前夫，兩人交往沒多久就結婚，此時的葉女才18歲，隔年就生下兒子，婚後的葉女與婆婆同住，但她不做家事，又愛賭博，還帶著兒子去朋友家賭博，所以經常與先生吵架，而葉女也厭倦每天關在家裡的生活，20歲時就提出離婚。

再度單身的葉女又回到酒店，她非常後悔離婚，再加上想念孩子，生活過很不快樂，於是開始接觸毒品，價值不斐的安非他命，當時1.5克要價3000元，葉女2、3天就吸1次，「每個月光是買毒品就要好幾萬，這樣的生活過了大概10年。」

葉女感慨的說，「毒品真的不能碰，會讓自己瞬間失去所有，包括健康、情感、親情」。如今的葉女，除了當初曾收容過她的美容院的老闆娘偶爾會去宜蘭探望她之外，可說已經舉目無親，她只想知道當初昏迷後女監如何處理？她為何會全身癱瘓？葉女也盼望兒子能來看看她，讓她能夠再聽到兒子喊她一聲媽媽。

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(中時新聞網)