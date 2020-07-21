外型甜美、身材姣好的陳敬宣，近期除了拍攝三立電視劇《我的青春沒在怕》，還發行寫真書《你的小精靈》。工作滿滿之餘，陳敬宣也沒忘了顧感情，本刊近日直擊，曾與大叔級男星傳過緋聞的她，與周興哲的哥哥周予天約會用餐，還上演溫馨接送情，桃花和事業一樣開滿滿。

七月十八日下午兩點半，陳敬宣在台北市大直的百貨公司舉辦寫真簽書會，演藝圈好友荳荳、元元、姚蜜和小花等人都來站台相挺。儘管天氣炎熱，仍有許多粉絲到場支持，陳敬宣開心地與粉絲合照互動，直到傍晚近五點才離開，乘車到附近的咖啡廳稍事休息，準備出席晚間的電視台直播活動。

和朋友的聚會結束後，黏得很緊的陳敬宣與周予天一同離開餐廳。（圖／本刊攝影組）

事業得意的陳敬宣，戀愛學分並沒有因此荒廢。七月十五日晚間九點多，陳敬宣結束宣傳活動後，在助理陪同下離開內湖的電視台，沒想到車子才鑽進電視台後方的巷子，陳敬宣便獨自下車，緊接著坐上一輛搭配紅色敞篷的白色保時捷，這輛跑車，正是周興哲的愛車，曾數度出現在媒體版面上。

相當紳士的周予天幫陳敬宣拎包包，向朋友揮手道別。（圖／本刊攝影組）

不過，當天駕車的並不是周興哲，而是他的哥哥周予天。陳敬宣上車後，車子開往位於信義區的周家附近，警覺性頗高的周予天，先是在附近巷弄繞圈，接著開上信義路加速離去，消失在車陣中。

工作結束後，陳敬宣急忙上了一輛白色保時捷離開，據查車主雖然是周興哲，但開車的人是周予天。（圖／本刊攝影組）

深受宅男喜愛的陳敬宣，寫真書簽名會吸引許多男粉絲到場並要求合影。（圖／本刊攝影組）

其實，周予天與陳敬宣疑似交往的線索，要從四月十一日晚間的一場餐敘說起，當晚除了他們這一對，同場的還有前棒棒堂成員、外號Monkey的富二代謝睿宸，以及帶著新女友出席的陳奕。相較於陳奕當街擁吻女友，當天頭戴棒球帽的周予天和穿著連身洋裝的陳敬宣，顯得含蓄許多，當大夥兒在餐廳門口開心聊天時，兩人只是低調地站在一邊，與友人道別後便一起離去。

人緣頗佳的陳敬宣，有不少藝人朋友到簽書會替她站台加油。左起小花、姚蜜、陳敬宣、元元、豆豆。（圖／本刊攝影組）

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(中時新聞網)