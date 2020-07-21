二十六歲的陳敬宣，是伊林娛樂力捧新星，學生時期已小有名氣，由於她在網路上傳許多性感火辣的照片，還有「爆乳王心凌」之稱。二○一三年與「伊林娛樂」簽約後，陳敬宣改走純愛甜心路線，衣著尺度保守許多，直到今年六月推出寫真書《你的小精靈》，三十二D的好身材終於在鏡頭前解封。

陳敬宣出道後，拍過不少廣告，並演出《料理高校生》、《讓愛飛揚》、《我的愛情不平凡》和《我是顧家男》等戲劇。前陣子她參加《娛樂百分百》的「凹嗚狼人殺」單元，因為說謊就臉紅的個性，吸引不少網友關注。

近期陳敬宣演出三立新戲《我的青春沒在怕》，與徐謀俊有火辣床戲。（圖／三立提供）

近期陳敬宣在三立的華語八點檔《我的青春沒在怕》中，飾演個性嗆辣的網紅，還有大尺度演出，與徐謀俊第一次見面就激吻又上床。但私下的她，表示無法接受先性後愛，更在意彼此個性與話題是否契合，還笑說：「伴侶相處的時間比親熱的時間還多，如果連吃個飯都不知道要聊什麼的話，相處起來會非常痛苦。」

2016年與陳敬宣傳出緋聞的郭品超，整整大女方17歲。（圖／翻攝自郭品超微博）

陳敬宣曾自白「喜歡年紀比我大一點的」，而她過去的緋聞對象，不僅年紀大了她一截，來頭也不小。二○一六年，她被拍到和大十七歲的郭品超逛街買蠟燭，沒多久兩人又被目擊約會吃飯，肢體動作相當親暱，但事後她澄清兩人「只是會聊戲劇的朋友」。此外，陳敬宣也與大她十二歲的房祖名傳過緋聞，看來確實是偏好大叔路線，這次終於有年紀相仿的對象出現。

身材姣好的陳敬宣，事業運很旺，桃花也不少。（圖／翻攝自陳敬宣臉書）

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(中時新聞網)