與陳敬宣傳出溫馨接送情的周予天，今年二十六歲，畢業於美國南加州大學經濟系，原本被父親安排接管房地產家業的他，卻和弟弟周興哲一樣夢想當歌手。周興哲二○一四年出道便一砲而紅，接連出版五張專輯與一張EP，近期將二度在台北和高雄舉行萬人演唱會；反觀周予天僅在二○一五年發行EP《You》，隔年再推出兩首單曲，就沒有任何新作問世。

雖然周予天和周興哲的演藝際遇大不同，卻不影響兄弟倆的感情。周興哲說，自己從十二歲開始創作，一寫完歌就會給哥哥搶先聽。周興哲成為哥哥的「歌壇前輩」後，不忘幫對方增加曝光機會，他的新歌〈相信愛〉MV，便找來周予天擔綱演出。

周興哲與前主播趙岱新穩定交往，態度大方公開。（圖／翻攝自趙岱新臉書）

自招談過四段戀情的周予天，除了多次被拍到與富二代名媛董若彤（Tiffany）同進同出，二○一九年，他還和陳語安傳出曖昧，但立即遭女方的正牌男友吳克群否認，表示兩人感情依舊穩定。

對於和Tiffany的關係，周予天始終堅稱對方只是「閨密」，但兩人各自的社群網站上的照片，早已留下交往軌跡。先前周予天傳出與Tiffany情斷，被問及感情現況時，他僅回覆：「現在沒有耶！都在忙工作。」而Tiffany原定參加選秀節目《菱格世代DD52》順勢出道，但不知是否為避免情事模糊焦點，也以「之後有別的安排」為由退出。

如今，周予天身邊對象出現甜美的陳敬宣，期盼兩人也能如同周興哲和其女友趙岱新，順利交往並大方放閃。

自曝談過4段戀情的周予天，曾與富家名媛董若彤（Tiffany）傳過緋聞，但兩人堅稱只是閨密。（圖／翻攝自Tiffany IG）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)