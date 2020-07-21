對抗新冠疫情，世界各國加速研發疫苗腳步，英國傳出令人振奮的好消息。由英國牛津大學開發的新冠病毒疫苗初步人體實驗顯示，1077名受試者注射疫苗後，免疫系統產生反應，這項結果令人振奮，但人體注射疫苗後，是否能產生足以發揮保護作用的免疫力還為時過早，需要更大規模的實驗驗證。英國已經訂購了1億劑疫苗。

根據英國BBC報導，這劑疫苗疫苗全名為「ChAdOx1 nCoV-19」。正在以前所未有的速度開發，在第一階段的試驗中，對1077名自願參與者進行測試，並且成功引發了雙重免疫反應。在注射疫苗 28 天之後，受試者除了產生中和抗體外，也激起免疫系統中的T細胞 (T-cells)，越來越多的證據顯示，T細胞對於防禦新冠病毒相當重要。

牛津研究小組的安德魯·波拉德（Andrew Pollard）教授對結果感到非常滿意，因為看到了中和抗體和T細胞。這種疫苗能否有助於對抗新冠病毒疫情，還必須進行很多研究才能確認，「但初步結果顯示很有希望」。

報導指出，疫苗會產生副作用，但應不至於會危害人體。實驗顯示，注射疫苗的受試者，有七成出現發燒、頭痛等副作用，但只要服用一般的乙醯胺酚藥物，就能緩解症狀。

這項研究無法證明疫苗是否可以預防人患病甚至減輕Covid-19的症狀。英國接下來將進行超過10000人的人體試驗。此外，該試驗也擴展到其他國家，美國將有30000人參加大型試驗，南非有2000人，巴西有5000人。

報導指出，冠狀病毒疫苗很可能會在年底之前被證明是有效的，但還不會被廣泛使用。將優先考慮衛生保健工作者及因年齡或醫療狀況而被視為Covid-19高風險民眾。即使一切都按計劃進行，最快也可能將在明年進行廣泛的疫苗接種。

(中時新聞網)