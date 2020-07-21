待拆的北區黃家，於今日清晨緊急喊卡，將延後至2個月後拆除。（李宜杰攝）

南鐵地下化清拆喊卡，屋主簽署同意書延後2個月

配合台南鐵路地下化工程，鐵道局中工處原訂21日強制拆除北區黃家，屋主一度揚言抗爭到底，但經自救會與鐵道局協商後，已於今日凌晨3時許簽署地上物自行拆遷切結書，並設定最終期限為9月20日，期間將由鐵道局、黃家共同商討補償條件。

黃家屋主黃春香表示，未來將交由委任工程師王偉明協調，於2個月內商討補償條件或其他可行方案。黃春香坦言，抗爭9年盡心盡力，政府執行公共建設為何不找公有地，反而要拆民宅，盼仍以「以地易地」方式補償，並宣稱「跟補償金完全沒有關係」。

鐵道局則說，考量屋主母親身體狀況，決定各退一步，住戶簽署同意點交地上物，而鐵道局也提供2個月緩衝期，「感謝屋主對重大建設的讓步與諒解。」至於是否接受「以地易地」？鐵道局指出，並沒有這樣的方案，將以台南市政府提供的照顧宅為主，黃家可申請2戶。

不過，黃春香仍堅持，簽署同意書僅為「延後討論」，並無同意政府拆遷；鐵道局則稱，將依同意書為準，若無在期限內自行拆遷地上物，仍得以強制拆除，且不得有異議或任何求償。

據悉，昨（20）日晚間9時聲援民眾一度推倒圍籬，與警方發生衝突，聲援民眾也當場鋪上厚紙板席地而坐，阻擋拆除工程，堅決反對到底，情勢一度緊張。直至21日凌晨3時45分左右，黃春香出面表示，已簽署點交同意書，並感謝大家陪伴與支持。

黃春香說，99歲的母親臥病在1樓，而住在2樓的出租戶甚至買了1桶汽油桶，感覺隨時將同歸於盡，眼看僵持不下，才會簽署同意書。

目前南鐵地下化拒拆戶剩下東區3戶，其中1戶為反南鐵東移全線自救會長陳致曉的家。鐵道局中工處表示，23日的拆除工程仍會照常。

(中時 )