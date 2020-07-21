文化部加碼推出的藝FUN券，總計200萬份，截至昨(20)日晚上9點已有300萬人完成登記。文化部也將於今(21)日中午12時「直播公開抽籤」，將在「文化部官方臉書」及「Youtube頻道」公布獲得藝FUN券的幸運人選，而中獎的幸運兒，將會收到電子憑證。

文化部表示，抽籤方式將以民眾的身分證(居留證)號末碼為依據，在律師的見證下，以公開透明的方式，由唐鳳政委及李永得部長，抽出身分證(居留證)末碼數字。同時，電腦畫面會即時呈現所有中獎末碼的累計總人數至200萬人。若最後一個抽中的末碼出爐，卻讓得獎人數累積超過200萬人，文化部將以此人數為準，加碼放送，鼓勵大家一起挺藝文。

已獲得「藝FUN券」獲獎訊息通知者，隨時可於「藝FUN券」App點選「領取藝FUN券」，原登錄手機號碼將收到4碼動態驗證碼，將驗證碼於App輸入後，即可取得6張面額100元的「藝FUN券」電子憑證。領取完成者自7月22日中午12點起，即可開始使用，以實際行動挺藝文。

(中時新聞網)