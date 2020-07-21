文化部加碼推出的藝FUN券，總計200萬份，截至昨(20)日晚上9點已有300萬人完成登記。文化部也將於今(21)日中午12時「直播公開抽籤」，將在「文化部官方臉書」及「Youtube頻道」公布獲得藝FUN券的幸運人選，而中獎的幸運兒，將會收到電子憑證。
文化部表示，抽籤方式將以民眾的身分證(居留證)號末碼為依據，在律師的見證下，以公開透明的方式，由唐鳳政委及李永得部長，抽出身分證(居留證)末碼數字。同時，電腦畫面會即時呈現所有中獎末碼的累計總人數至200萬人。若最後一個抽中的末碼出爐，卻讓得獎人數累積超過200萬人，文化部將以此人數為準，加碼放送，鼓勵大家一起挺藝文。
已獲得「藝FUN券」獲獎訊息通知者，隨時可於「藝FUN券」App點選「領取藝FUN券」，原登錄手機號碼將收到4碼動態驗證碼，將驗證碼於App輸入後，即可取得6張面額100元的「藝FUN券」電子憑證。領取完成者自7月22日中午12點起，即可開始使用，以實際行動挺藝文。
文章來源：《藝FUN券》直播抽籤
文章來源：文化部臉書
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。