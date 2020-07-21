民進黨中評會主委選舉結果出爐，由高雄市議員康裕成出線，原本呼聲高的立委陳明文發文恭喜。對此，民進黨立委管碧玲表示，這就是民進黨，「風範與氣度不是別的黨看得到的」。未料，這番話卻慘遭網友吐槽，並表示「臉皮夠厚的人講出來的爛話」、「繼續自嗨吧」。

民進黨中評會主委改選結果19日出爐，最後由康裕成出線！對此，陳明文在臉書恭喜康裕成，並表示未來也將在中評會協助她，「康議長的資歷足堪大任，也能夠超越派系，公平公正主持黨內紀律」。康裕成則發文感謝陳明文，「謝謝您！我相信全體11位中評委將會公平公正的主持黨的紀律。我也在互推主委的過程中，看到您無私的風範，萬分敬佩！謝謝您」。

管碧玲昨下午則貼出兩人的臉書截圖，對於陳明文發文稱讚康裕成以及康裕成發文謝謝陳明文一事，管高呼「這就是我們民進黨！風範與氣度不是別的黨看得到的！」

然而，管碧玲這番言論讓許多網友不以為然，並紛紛吐槽表示「臉皮夠厚的人講出來的爛話」、「繼續自嗨吧」、「官官相護？」、「是在演哪一齣啊」、「好話說盡，壞事做絕」、「我已經吐一地了」、「自吹自擂」、「根本沒有（風範與氣度）當然看不到」、「行事野蠻的風範和吃相難看的氣度？」、「這麼噁心的話都說得出口，不簡單！」、「人若不要臉則天下無敵！」

(中時新聞網)