中衛口罩的熱度不減，至今仍是一開賣，就立刻被掃光，Yahoo奇摩購物中心將在今早11點開賣天空藍和酷黑迷彩，另PChome 24h購物也將開賣軍綠迷彩與酷黑迷彩的中衛口罩，各大通路的販售詳情《中時電子報》為您整理如下。

【網購平台】

●Yahoo奇摩購物中心

今（21日）早上11點開賣中衛口罩，有天空藍、酷黑迷彩可選擇，每盒50片裝，售價300元；另也有匠心、宏瑋和摩戴舒等品牌的醫用口罩可選擇，售價依官網為準，每人限購一盒。

●PChome 24h購物

今（21日）開賣中衛口罩，有酷黑迷彩與軍綠迷彩可選擇，每盒30入裝，搭配酒精濕紙巾等防疫產品，售價524元；另今早10點前網站上仍有宏瑋醫用口罩可選購，顏色有藍、綠和灰採隨機出貨，每盒50入，售價429元。

●蝦皮購物

每天的下午5點將開賣台灣製醫用口罩，詳細的款式、品牌和價格，依網站公告為準。

●墊腳石

網站上有賣怡賓、巽風堂等品牌的成人平面醫用口罩，每盒50入裝，售價依網站為主。

【美妝藥局】

大樹藥局的口罩日，也將開賣多品牌的口罩。（圖／翻攝自大樹藥局臉書）

●大樹藥局

大樹藥局APP上開賣萊潔與匠心2品牌的口罩，每人限購1組，請依APP為主；另本周五（24日）大樹口罩日將限量開賣善存國家隊的彩色口罩，另也可能有萊潔、中衛和匠心平面口罩，實際販售品牌及顏色款式請以門市現場庫存為主。

●丁丁藥局

網站上開賣恒大醫用口罩，每盒50入，售價299元，每人限購一盒，另萊潔的「薰衣紫」口罩也從20日起陸續配送到各通路，詳細開賣資訊，請依各店家公告為主。

另萊潔也在官網宣布，薰衣紫醫療口罩已在7月20日開始配送到各通路，萊爾富、大樹、丁丁、佑全、札幌藥妝和維康，詳細消售情況，請依各家店為主。

●小三美日

網站上販售台灣優紙、康匠和潔吸的醫用口罩，售價依組盒不同有所不同，請依官網為準。

(中時新聞網)