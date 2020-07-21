今年初，北市文山區世新大學管理學院大樓一名維修工人，卡在電梯艙與牆壁之間的夾縫，被學生發現時已沒有呼吸心跳。電梯意外頻傳，有爆料者良心不安主動檢舉，指出電梯檢測涉賄，就連總統府的電梯維修數據也可能也問題，背後是否有大咖官員涉案仍在調查。

台北市都發局建築管理工程處使用科助理工程員曾華崇、周宗錡，利用檢查星聚點KTV復興店5台送菜貨梯、家樂福桂林店電梯、承辦「昇降設備委外抽驗」等業務機會，向業者收賄數十萬元，人移送複訊後，本月16日諭令周宗錡、劉書豪等11名被告，分別以10萬到50萬元交保，均限制住居，曾華崇訊後則被聲請羈押禁見。

據《鏡週刊》報導，檢調單位收到檢舉信，指出電梯檢驗涉賄，基於良心不安，決定揭發背後不可告人的秘密。台北市電梯、汽車升降梯面臨危安問題，就連總統府的電梯維修數據也可能造假，目前檢調仍在追查是否有更大咖官員涉案。

(中時新聞網)