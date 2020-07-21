香港《國安法》生效後，英國昨（20）日正式宣布中止與香港之間的引渡條款，對此，大陸駐英國大使館痛批倫敦「變本加厲」、「一錯再錯」，嚴正警告英國不要在錯誤的道路上越走越遠，否則將自食其果。

英國外交大臣拉布昨日在國會正式宣布，將暫停和香港的引渡協議。

對此，大陸駐英國大使館今（21）日在官網公布回答記者提問的內容，大使館發言人指出，英國多次就香港國安法「做出錯誤言行」，陸方已多次表達不滿及堅決反對。

發言人痛批英國「變本加厲」、「一錯再錯」，「再次違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政」，強調大陸執行香港《國安法》的決心堅定不移，「對於干涉中國內政的行徑，中方必將作出堅決回擊」，同時呼籲倫敦立即停止以任何方式干涉香港事務及大陸內政，「不要在錯誤的道路上越走越遠，否則必將自食其果。」

發言人也強調，香港《國安法》是確保一國兩制長久穩定、香港長治久安、繁榮穩定的「定海神針」，《國安法》實施將讓香港更安全、美好、繁榮，大陸「對香港的光明未來充滿信心」。

英國暫停與香港間引渡協議

文章來源：中国驻英国使馆发言人就英国暂停与香港引渡协定及实施武器禁运答记者问

(中時新聞網)

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