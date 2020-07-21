香港《國安法》生效後，英國昨（20）日正式宣布中止與香港之間的引渡條款，對此，大陸駐英國大使館痛批倫敦「變本加厲」、「一錯再錯」，嚴正警告英國不要在錯誤的道路上越走越遠，否則將自食其果。

英國外交大臣拉布昨日在國會正式宣布，將暫停和香港的引渡協議。

對此，大陸駐英國大使館今（21）日在官網公布回答記者提問的內容，大使館發言人指出，英國多次就香港國安法「做出錯誤言行」，陸方已多次表達不滿及堅決反對。

發言人痛批英國「變本加厲」、「一錯再錯」，「再次違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政」，強調大陸執行香港《國安法》的決心堅定不移，「對於干涉中國內政的行徑，中方必將作出堅決回擊」，同時呼籲倫敦立即停止以任何方式干涉香港事務及大陸內政，「不要在錯誤的道路上越走越遠，否則必將自食其果。」

發言人也強調，香港《國安法》是確保一國兩制長久穩定、香港長治久安、繁榮穩定的「定海神針」，《國安法》實施將讓香港更安全、美好、繁榮，大陸「對香港的光明未來充滿信心」。

(中時新聞網)