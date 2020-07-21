歌壇「東方不敗」張清芳，與投資教父宋學仁婚變，由於無法克服雙方差異和平結束15年婚姻，根據周刊爆料申請離婚真正理由是「在婚姻中失去自我，成了家庭局外人」，對此星占權威李靜唯除了分析出張清芳離婚主因，更直言她明年將擁有貴人運。

星占權威李靜唯分析出張清芳將有貴人運。（圖／李靜唯臉書）

根據《ETtoday》報導，李靜唯從占星分析可以看出張清芳是「聰明女性」，因為「不想壓抑本性」，不僅在對的時間點結婚，甚至當發現在婚姻中過得不幸福時，就毅然決定離婚要活出自己，此外她從塔羅密碼愛情牌看出張清芳是屬於「惡魔」，分析出她與宋學仁結婚是前世因果，但兩人生活價值觀相差甚遠，承受壓力非外界能想像，直言張清芳雖有著豪門貴婦光環，但內心卻有著外人難以想像的孤獨與脆弱。

此外她也分析出張清芳2021年起塔羅流年牌為「力量」牌，明年年中後「貴人運非常旺」，因此大膽預測從2022到2025年這3年期間，張清芳不僅演藝事業會更上層樓，感情也可能有新的發展。

(中時新聞網)