金管會證期局表示，核准保德信投信申報募集開放式債券型「保德信四年到期新興市場基礎建設債券證券投資信託基金」，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額等值新台幣12億元。

「保德信四年到期新興市場基礎建設債券證券投資信託基金」總面額等值新台幣200億元整，其中新台幣級別100億元，外幣級別等值新台幣100億元整，由聯邦銀擔任基金保管機構，並以新台幣、美元、人民幣及南非幣計價發行。

證期局指出，此基金原則上自成立日起6個月後，投資於外國有價證券，新興市場國家或地區的公司機構所保證或發行、註冊或掛牌的債券，以及投資於基礎建設相關債券的總金額，三者均不得低於基金淨值的60％。

證期局表示，此基金的存續期間，為自成立日次一營業日起屆滿4年當日止，自成立日起第8個營業日起，即不再接受受益權單位申購，並自成立日起60日後開放買回，買回費用為基金每受益權單位淨值的2％、並歸入基金資產。

(時報資訊)