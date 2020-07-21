臺企銀（2834）持續精進金融區塊鏈函證技術，6月底將金融區塊鏈函證全面改採API介接，將平均查詢時間由平均半個月大幅縮短到3天內，並同步改採作業總行制，解決多家分行往來需多筆授權的繁瑣流程，大幅節省人力、物力與時間成本，服務與效率再升級。

臺企銀說明，函證是會計師查核企業財報時，向金融機構發詢證函的審計流程。過往只能以紙本掛號方式寄發往返，銀行需蓋單位章、受查企業更要蓋各式大小章，過程相當繁瑣且速度緩慢。

對此，臺企銀去年3月與財金公司共同研究發展區塊鏈技術應用，將函證作業數位化，透過「金融區塊鏈函證」系統平台加密傳送與回覆函證作業，除大幅提升效率、並可解決紙本函證遺失與變造問題，避免資料外洩與竄改風險，對企業而言更為省事而安全。

臺企銀積極發展數位金融，本著以客戶為核心的精神，結合最新的金融科技（FinTech）技術，發展新型態的數位化服務，持續推出更多元、創新、貼心、安全的金融服務，盼使臺企銀成為客戶與企業首選的數位金融專業銀行。

(時報資訊)