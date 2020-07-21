大陸駐英國大使館官方網站北京時間21日刊登「中國駐英國使館發言人就英國暫停與香港引渡協定及實施武器禁運答記者問」，指出近期英方多次圍繞《香港國安法》做出錯誤言行，干涉香港事務和大陸內政，陸方已多次向英方提出嚴正交涉，表示強烈不滿和堅決反對。

使館網站指出，記者問，20日下午，英國外交大臣拉布在議會下院宣布，英方將立即、無期限地暫停與香港《引渡協定》，並禁止向香港出口有關武器。陸方對此有何評論？

使館發言人答覆，英方不顧陸方嚴正立場和一再交涉，變本加厲，一錯再錯，再次違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉大陸內政，企圖干擾《香港國安法》實施，破壞香港繁榮穩定，陸方對此表示強烈譴責和堅決反對。

發言人強調，大陸政府執行《香港國安法》的決心堅定不移，維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，反對任何外來干涉的決心堅定不移。對於干涉大陸內政的行徑，陸方必將作出堅決回擊。

發言人表示，《香港國安法》是確保「一國兩制」行穩致遠、確保香港長治久安和繁榮穩定的「定海神針」。實施《國安法》後，香港將更安全、更美好、更繁榮，大陸對香港的光明未來充滿信心。任何向陸方施壓、阻撓該法實施的企圖都必將遭到包括香港同胞在內的14億大陸人民的堅決反對，註定不會得逞。

陸方敦促英方立即停止以任何方式干涉香港事務和大陸內政，不要在錯誤的道路上越走越遠，否則必將自食其果。

(中時 )