小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（21日）財經重點。

【1】蘋果對紅色供應鏈扶好扶滿？ AirPods訂單轉移 台廠吃不到

蘋果對「紅色供應鏈」扶好扶滿？蘋果傾力扶植陸廠立訊跨足iPhone組裝代工後，據了解，蘋果希望立訊好好衝刺iPhone、不要分心，要求立訊將AirPods系列的代工訂單全部轉出去，但據悉此次與往年台灣代工廠都能分杯羹不同，蘋果將立訊AirPods系列代工訂單全部轉給中國聲學元件大廠歌爾聲學，台灣代工廠鴻海旗下鴻準、英業達，都被排除在外。

【2】台積法說激情 左右護法沾光

台積電（2330）法說激情四射，外資圈看400元不僅成共識，更欽點多頭火種點燃環球晶（6488）、聯發科（2454）氣勢，高盛證券將環球晶推測合理股價升至577元，並納入「優先買進清單」，聯發科則持續保有外資圈擁護，兩大受惠台積電展望的高價股，將成台股行情左右護法。

【3】創惟、偉詮電 搶蘋果充電器商機

蘋果傳出下半年推出的新款5G版iPhone將不再附贈充電器，並推出自有額外快充。法人認為，由於蘋果盒裝標準配備並沒有納入充電器，因此將有利於行動周邊配件廠市場規模增加，看好切入USB-PD（電力傳輸）及Type-C接口供應鏈的IC設計廠創惟、偉詮電及天鈺將有機面搶食這波蘋果周邊商機。

【4】疫情再起 全球經濟恐W型復甦

研調機構IHS Markit公布報告指出，新冠病毒確診人數在美國、巴西、印度等大型經濟體急速增加，打亂經濟復甦的步伐，預料這波感染潮使得V型復甦機率減低，反倒是二度衰退、也就是W型復甦的風險提高。

【5】大陸房市恐現52兆美元泡沫

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，不少大陸民眾將資金轉向其認為不易貶值甚至會上漲的房地產避險，推高房價持續攀升。投行高盛統計，2019年大陸住宅和開發商庫存總額高達52兆美元，是美國住宅市場規模的兩倍，甚至超過整個美國債市，外媒稱，大陸房市或迎來「史詩級泡沫」。

(中時新聞網)