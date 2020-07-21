全台今天中午前高溫炎熱，氣象局表示午後留意局部大雷雨，下雨範圍擴大至西半部、東北部及各地山區，小心局部大雨發生。氣象專家吳德榮說，今天至周四(7/21~23)午後山區以及北部、中南部局部平地有大雷雨；周五至下周一(7/24~7/27)鋒面接近，高壓略減弱，西南風水氣增多。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」說道，今天至周四太平洋高壓籠罩，台灣天氣持續晴朗酷熱，各地區最高溫約在36、37度，地理環境較特殊的地點，有升至38度以上的機率。午後山區以及北部、中南部局部平地有大雷雨發生機率，注意雷擊、強風、瞬間強降雨。

吳德榮說，周五至下周一鋒面接近，太平洋高壓略減弱，西南風帶來水氣逐日增多，清晨上午西南部有局部降雨，午後對流發展大部分在山區，部分鄰近平地亦受影響，局部地區仍有大雷雨發生機率。白天沒下雨時天氣仍晴朗酷熱。

氣象局表示，周三至周五（7/22~24）太平洋高壓相對較強，天氣相對穩定，午後中南部近山區平地及其他山區有局部短暫雷陣雨。周六至下周一（7/25~27）太平洋高壓勢力減弱，風向轉為西南風，午後雷雨範圍稍大，除山區以外，預計西半部平地及東北部平地亦有機會出現局部雷陣雨。

(中時新聞網)