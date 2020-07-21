人體是由數十億個細胞所組成，每個細胞都需要攝取足夠的氧氣，有了充足的能量，進行相互分工合作，才能維持生命；一旦呼吸的能力及效率變差，對於身體的健康，就會產生負面且深遠的影響。

台灣整合口腔矯正醫學會理事長、牙醫診所院長趙哲暘說明，雖然呼吸是與生俱來的能力，但每個人的呼吸方法，可不一定完全正確。如果用錯誤的呼吸方式，會慢慢地導致身體缺氧，因而出現「慢性缺氧症候群」，隨時隨地都容易感到勞累，且常頭昏腦脹，動不動就身體痠痛、肌肉僵硬等，最終造成身體病痛一大堆。

錯誤1：用肚子呼吸

包括肥胖者、上班族、姿勢不良的人，最容易用肚子來呼吸，舉例來說，坐姿呈現彎腰駝背的人，肺部不容易正常起伏，吸不到空氣的結果，加上頭部重心往前，位於耳垂後方的胸鎖乳突肌，會收縮來維持頭部的姿勢，但也會造成吸氣時，將胸部的肋骨及肋間肌往上拉，反而導致腹部壓力喪失，當橫隔膜鬆弛時，肺部不容易呼吸，就會導致被迫用肚子來呼吸。

錯誤2：用嘴巴呼吸

如果從小愛挑軟的食物吃，口部咀嚼功能受限，臉部會發育出比較狹窄的臉型，連帶影響鼻腔的結構，當鼻道狹窄就不容易呼吸，可能會不自覺的改用嘴巴呼吸。或是許多老人家也會因為缺乏咀嚼，加上35歲後都有鈣質流失的問題，臉部結構變得狹窄，同樣也會影響鼻腔的呼吸功能，也可能用嘴巴代替呼吸。

一般來說，肥胖者容易睡覺打鼾，但許多老人家瘦弱，仍然有咽喉下垂、打鼾現象，這些都是用嘴巴呼吸的癥兆。

趙哲暘指出，若是以口呼吸的錯誤方式，影響全身健康不容小覷，目前有學術研究討論到，這可能是導致腺樣體肥大的原因，最後堵塞後鼻腔，引發鼻竇炎、中耳炎或是氣管炎。

當鼻子功能不佳，容易增加鼻過敏與鼻塞的症狀，最終也可能造成戽斗或暴牙臉型，口乾舌燥則會導致口腔內酸鹼值降低，也是容易出現牙周疾病與大量蛀牙的關鍵原因；此外，髒空氣直接進入肺部，容易引起吸入性肺炎、感冒，也可能造成胃腸脹氣，而若病菌入侵扁桃腺的話，還可能造成擾人的異位性皮膚炎等自體免疫等疾病。

根據目前醫學研究證實，習慣用嘴巴及用肚子呼吸的睡眠呼吸中止症的病人，相較於一般人，罹患高血壓、心臟病、糖尿病、肺炎的風險多了2～3倍；發生中風、癌症的機率多2～5倍；增加攝護腺肥大的風險提高2～6倍。整體而言，壽命更會少活20年之多。

正確的呼吸方式，其實操作方法很簡單，想像一下跑步的時候，腹部緊實、屁股夾緊的感覺，胸部起伏變得劇烈，呼吸深且量大。

趙哲暘建議，首先，上半身挺直，頭部擺正，腹部內收、屁股夾緊，腹內壓自然提高，此時橫膈膜會往下降，讓肺部活動空間變大，以獲得最大的肺活量，才會有良好的呼吸效率。呼吸時，胸部與腹部是幾乎沒有明顯起伏的，透過橫隔膜往下、往上，來獲得肺活量的增加；只有在運動時，胸部才會有較大的起伏。

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(中時新聞網)