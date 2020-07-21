美國科技股重磅財報週來襲，新冠疫苗試驗利多消息不斷，週一華爾街情緒高漲，亞馬遜領漲尖牙股，特斯拉創新高，那指、費半續刷歷史新高，終場美股四大指數漲幅介於0.03%~2.51%；科技五大巨擎漲勢凌厲，亞馬遜+7.93%；蘋果+2.11%；Alphabet+3.10%；AMD+4.40%；特斯拉+9.5%；台積電 ADR+0.74%。

週一台股以小漲開出後，早盤在電子、生技類股賣壓湧現下，大盤由紅翻黑，雖一度大跌115點，但仍守住萬二關卡，隨後在台積電走高，及防疫、生技、PCB等族群拉抬下，指數一度翻紅，終場加權指數以小跌7.02點的12,174.54點作收，跌幅0.06%，成交金額1749.65億元。

三大法人合計買超50.55億元，外資買超44.05億元、投信買超6.42億元、自營商買超0.09億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價跌量縮，有利指數整理並守穩月線。

(2)、均線：小幅跌破5日線，未正式跌破20日線前指數仍有創高機會。

(3)、技術指標：KD死亡交叉後，K、D開口持續擴大，K、D值若跌破50，整理時間恐拉長。

週一櫃買指數下跌0.37%，收在162.25點，出現T字型K線，有機會展開反彈，若能反彈站回5日線，短線轉強，支撐約159點附近，壓力為165.8點附近。

觀盤重點，從7月7日至今的10個交易日，加權指數處於12,028~12,320點的箱型整理格局，類股輪動快速，成交量從2775億元縮小到1749億元，整理或近尾聲，未出現爆量長黑跌破20日線前，偏多操作為宜。

(時報資訊)