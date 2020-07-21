新冠狀病毒候選疫苖正面的試驗結果，讓投資人暫時將新增確診病例持續大增的現實拋諸腦後，周一華爾街股市上漲，科技股飆升，帶動那斯達克指數再創歷史收盤新高。

美國的新冠肺炎死亡病例在周末突破14萬大關，50州中有42州的確診數持續升高。

周一收盤，道瓊工業指數漲8.92點或0.03%，為26,680.87點，盤中最低跌逾150點。標普500指數漲27.11點或0.84%，為3,251.84點，使今年來的行情由負轉正，今年以來上漲0.6%。那斯達克指數周一大漲263.90點或2.51%，為10,767.09點。

亞馬遜與微軟對那斯達克指數與標普500指數的提振最大，但工業股回落，使道瓊指數漲幅受抑。

標普500指數11大類股跌多漲少，僅非必需消費類股、科技股與通訊服務股收高，分別上漲3.14%、2.58%與1.25%。

道瓊成分股輝瑞（Pfizer） 與德國生技公司BioNTech合作開發的新冠肺炎疫苗，以及牛津大學與阿斯利康（AstraZeneca）合作開發的候選疫苗，均在早期臨床試驗中傳出好消息。輝瑞收漲0.6%，BioNTech漲3.4%。

全球主要油田服務公司哈利伯頓（Halliburton Co）收漲2.5%，因削減成本策略發揮成效，該公司上季意外實現獲利，且現金流優於預期。

油氣勘探公司諾貝爾能源（Noble Energy）收漲5.4%，因消息指出雪佛龍同意以50億美元予以收購。雪佛龍收跌2.2%。

美國生技公司Moderna重挫12.8%，因競爭對手的新冠疫苗試驗結果樂觀。

電動汽車製造商特斯拉大漲9.5%，收在1,643美元，再創歷史新高。

獲高盛調高目標價至3,800美元，為華爾街最樂觀的預測值，亞馬遜勁揚7.93%，收在3,196.84美元，創下2018年12月來最大單日漲幅。臉書、網飛均上漲逾1%，蘋果、Alphabet分別漲2.1%與3.1%。微軟大漲4.3%。

(時報資訊)