威力彩又槓龜，頭獎金額上看25億元，引起民眾關注，下一期開獎時間在本周四的網間，而生肖運勢專家也在專欄文章指出，三個生肖受吉星照射，運勢大開，財運相當不錯，其中屬牛的人更是可能紅到發紫。

擁有9624萬閱讀人次的搜狐號《星川麻衣坊》昨在專欄中指出，這三個生肖的運勢大開，吉星照射，財運可能會一鳴驚人，尤其是屬牛的人，財運甚至可能紅到發紫。

生肖牛

屬牛的人做事穩重、邏輯性強，能腳踏實地的做事，直到達成目標。從7月20日起，吉星照射，可得貴人相助，事業蒸蒸日上，財運紅到發紫。在接下來的時間，如果能抓住機會，一定可發揮自己的價值。

生肖龍

屬龍的人吉星照射，若能抓住機會，可以為自己爭取到很大的進步，而7月20日會迎接好消息、運勢大開，特別是對年輕的人來說，努力抓住機會、提升自己，讓事業更上一層樓，財運也會紅紅火火，喜事天天來，財運一鳴驚人。

生肖虎

屬虎的人整體運勢大開，財運會達到一個小高峰，因此需隨時調整好自己的狀態，由其是工作方面，需腳踏實地、多花點功夫，努力爭取定能得到領導認可，業績也可能不斷提升，賺錢之路越來越輕鬆，財富不斷累積，成倍增長。

(中時新聞網)