NBA》康諾頓確診新冠 公鹿後衛第二人染病 08:332020/07/21 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 康諾頓(左)確診新冠肺炎，繼布雷索之後，公路第二位染病球員。（美聯社資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 公鹿球員康諾頓自行透露，自己先前的新冠肺炎檢測結果呈陽性反應，因此並未隨隊前往復賽區奧蘭多。 康諾頓在發表的一份聲明中表示，「我在發現新冠檢測出現陽性反應之後就沒有跟隨著球隊前往奧蘭多，我目前是健康的，一切良好，一旦符合NBA各項安全協議，就能和隊友重聚。」 公鹿被視為有機會與湖人、快艇等隊奪得本季總冠軍的熱門球隊，如今康諾頓是繼布雷索之後公鹿陣營第二例感染新冠的球員，在整體戰力上的確有些受損。 (中時 ) #康諾頓 #公鹿 #NBA #新冠肺炎 #布雷索 也許您會感興趣 推薦閱讀 未在美就醫 新冠確診夫妻不起訴 04:102020/07/17 社會新聞 NBA》公鹿也遇麻煩 布雷索新冠檢測陽性 09:062020/07/17 體育 《國際社會》美國新冠肺炎確診暴增逾7.7萬例 再創單日新高 11:252020/07/17 財經 陸新增10例新冠確診 1本土例在新疆 12:402020/07/17 兩岸 烏魯木齊新增新冠肺炎確診病例5例 無症狀感染者8例 17:132020/07/17 兩岸 新冠疫情衝擊 新北家暴第一季成長3成 17:032020/07/17 生活 新冠肺炎確診 香港17日新增58例 17:422020/07/17 財經 美國新冠病例不斷攀升 經濟復甦則呈現停滯跡象 21:202020/07/17 財經 移民署停辦團聚業務 台夫：我們文件有新冠病毒嗎？ 15:102020/07/18 生活 MLB》洋基勒瑪修染新冠 兩周痊癒回歸 15:152020/07/18 體育 體育熱門新聞 中職》各隊自有盤算 味全龍表現突出 - 體育 《時來運轉》電競常態性開盤一飛衝天！這天起買運彩抽百萬大獎 - 體育 動滋券今登記 體育署：運動場館和買運彩皆可用 - 體育 中職》小將林子豪 竟能牽動選秀大局 - 體育 NBA》韋斯布魯克康復 趕赴奧蘭多與火箭會合 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。