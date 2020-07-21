公鹿球員康諾頓自行透露，自己先前的新冠肺炎檢測結果呈陽性反應，因此並未隨隊前往復賽區奧蘭多。

康諾頓在發表的一份聲明中表示，「我在發現新冠檢測出現陽性反應之後就沒有跟隨著球隊前往奧蘭多，我目前是健康的，一切良好，一旦符合NBA各項安全協議，就能和隊友重聚。」

公鹿被視為有機會與湖人、快艇等隊奪得本季總冠軍的熱門球隊，如今康諾頓是繼布雷索之後公鹿陣營第二例感染新冠的球員，在整體戰力上的確有些受損。

(中時 )