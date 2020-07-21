智聯服務(6751)送件申請上櫃。

智聯服務成立於106年9月，主要業務為軟硬體產品或設備，以及資訊系統建置、整合、維運、IT專案服務，董事長為施宣輝，總經理為韓政達，目前股本1.11億元，109年第1季合併營收為2.69億元，營業毛利為3264萬元，單季合併毛利率為12.12%，稅後盈餘為867萬元，每股盈餘為0.78元。

(時報資訊)

#智聯服務 #店頭市場 #申請上櫃 #送件申請 #上櫃