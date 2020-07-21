高雄市長補選倒數20幾天，前高雄市長韓國瑜是否會在高雄市補選的最後一刻公開現身力挺國民黨候選人李眉蓁，一直是外界關注焦點。對此，李眉蓁昨接受專訪預告，韓國瑜一定會來幫忙，現在就是看時間點為何時。

李眉蓁昨接受「POP大國民」主持人蔡詩萍電話訪問。蔡詩萍一開頭就直接問，韓國瑜會不會來幫忙站台？李眉蓁表示，韓國瑜一定會來幫忙，但在連繫上就是看什麼時間點。

此時，蔡詩萍又詢問，李眉蓁參選後，有沒有和韓國瑜連繫和請益？李眉蓁回應，在登記後、有跟韓在前高雄市議長許崑源的靈堂碰過面，那時有和他聊了一下，那他也很客氣說，如果需要幫忙會來幫忙，但須考量時間點。

蔡詩萍接著問到，國民黨內包括前立法院長王金平、前黨主席朱立倫、和現任主席江啟臣、前總統馬英九等，未來這段時間都會大批南下輪流或一起拉抬聲勢？李眉蓁直言，都有在連繫，像朱立倫就已經來過，新北市長侯友宜8月初就會幫忙，因為行程的關係，都要配合互相的時間，所以現在都還在連繫安排。

李眉蓁表示，她最近跑行程都有發現，總統大選和罷韓都給基層打擊太大，所以她目前最重要任務，就是整合藍軍，不能讓他們洩氣，要讓他們歸隊。李眉蓁更表示，這兩年的分裂和撕裂，希望她能以她溫暖的力量來修復藍軍的裂痕。

(中時新聞網)