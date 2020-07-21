大陸「大陸國際問題研究院」歐洲所所長崔洪建21日在陸媒《環球時報》撰文分析，美國對歐洲策略，從「以打為主」轉向「以拉為主」，是想通過政治號召、安全脅迫和經貿戰暫停來換取歐洲盟友的「配合」，進一步榨取「跨大西洋夥伴」的剩餘價值。

崔洪建指出，最近美國加大了對歐洲盟友「做工作」的力度，「集結隊伍、共同對華」的目標也很明確。繼美國國家安全顧問奧布萊恩在歐洲四處遊說之後，國務卿蓬佩奧20日至22日又訪問英國和丹麥。顯然，這是想藉施壓英國限制華為一時得逞後，要「乘勝追擊」撐開陸歐之間裂隙。

文章稱，在美國的「重視」下，歐洲方面一些人自感身價倍增、開始投其所好，在有美國人的場合張口「西方」、閉口「價值」，似乎忘了這兩年是如何在與川普總統的嘴仗中煎熬度日的。淡化並轉移相互矛盾、重新找回「政治共識」並打出「西方陣營」旗號，這是美國想要榨取「跨大西洋夥伴」剩餘價值的第一板斧。

崔洪建表示，「以性命相要脅」是美國對付歐洲的第二板斧，當然招式還更複雜些，那就是在歐洲安全上綁架歐洲，在國際安全上利用歐洲。在「共同對華」的政治旗號下，美國正試圖糾集歐洲搞「聯合艦隊」，在南海滋擾生事。這對一些或是想蹭熱點或是要刷存在的歐洲國家還真有了一些吸引力。對於在安全上還離不開美國的歐洲國家來說，被美國在外面利用一下或許可以換來一些在家裡的安全感。

崔洪建認為，美國意識到大陸對歐洲巨大的經濟吸引力，要把歐洲拉過去就得破除掉對大陸經濟的「依賴」。要達到這個目的，除了祭起「政治化、安全化」這兩板斧外，第三板斧是「自傷＋制裁＋忽悠」的倒逼手法，這在組建打擊華為的「統一戰線」上表現得淋漓盡致：歐洲多數國家依賴華為的領先技術和高性價比，美國拿不出替代方案也說服不了歐洲，索性就先是把華為趕出自家市場以自傷做「榜樣」，繼而東拉西扯拼湊安全威脅「證據」，並以「用華為就用不了made in USA」為要脅，逼著歐洲國家在中美之間做二選一，最後還唯恐這些國家醒悟太早，畫出一張歐美「聯合研發、替代並超越華為」的大餅。這四管齊下果然讓一些被「政治安全」蒙了心、對「美國優先」服了軟、被畫餅充饑花了眼的國家入了套。

(中時 )