台北市衛生局公布108年台北市十大死因出爐，排名順序與107年完全一致。十大死因中慢性疾病就囊括了7項，北市每100人中約有63.0人死於慢性疾病，108年兩性死因前五名都是惡性腫瘤（癌症）、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病及糖尿病。

衛生局指出，108年台北市民癌症死亡人數為5326人，較107年增加30人，平均每天約有14.6位市民死於癌症；死者平均年齡為71.6歲。

108年台北市十大死因中，慢性疾病囊括7項，占63.0％，惡性腫瘤（占29.5％）仍居首位，其餘依序為心臟疾病（占15.5％）；肺炎（占11.0％）；腦血管疾病（占6.4％）；糖尿病（占4.0％）；腎炎、腎病症候群及腎病變（占2.9％）；慢性下呼吸道疾病（占2.8％）；事故傷害（占2.1％）；敗血症（占1.9％）；高血壓性疾病（占1.9％）。十大死因死亡人數占總死亡人數的7成8。

衛生局資料顯示，108年台北市民死亡人數為1萬8024人，比107年減少26人，依性別觀察，死亡人數、死亡率與標準化死亡率都是男高於女，兩性死因前5名皆為惡性腫瘤、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病及糖尿病。

衛生局指出，108年北市民癌症死亡人數為5,326人，較上年增30人，平均每日死於癌症人數約有14.6位市民。十大癌症死因仍以氣管、支氣管和肺癌居首，其次依序為女性乳房癌。

衛生局呼籲，癌症已分別蟬聯38年國人死因第1名與48年臺北市十大死因之首，落實健康飲食、規律運動、體重控制、遠離菸檳的健康生活型態，可預防癌症的發生。

(中時 )