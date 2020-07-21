有網友打開三倍券信封後，不解裡面塑膠片有何功用。(圖／翻攝自PTT)

台灣新冠肺炎疫情趨緩，但美國、巴西、印度等地區確診人數仍急速增加。對此，民進黨桃園市議員王浩宇認為，疫情期間民進黨防疫紓困表現真的做得不錯，全球一天之內死了7630人，反觀台灣，卻還在吵三倍券塑膠套。

王浩宇在臉書表示，美國疫情創新高、香港爆發第二波疫情，巴西、印度和南非疫情失控，全球一天內死了7630人，總確診人數達1450萬7491人、死亡數達60萬6173人，「然後，台灣人還在吵塑膠套？」

疫情期間，王浩宇說，從防疫到紓困，國民黨、民眾黨總是綠共綠共的叫，不斷挑毛病來批評民進黨的防疫紓困表現，找不到問題，連信封顏色設計都可以罵，但彭博社昨（20）日公布全球75國防疫與經濟表現評比，以公共維生、經濟活動、政府政策等綜合面向評估，發現台灣不但疫情控制得宜，紓困、振興經濟活動維持，公債、準備金覆蓋率、信用評等等表現，也是全球表現最佳。

王浩宇強調，「我們不是護航，而是政府真的做得不錯」，也只有這樣，所以台灣人才可以免於疫情，在全球像災難電影時，還能吵三倍券的紙袋裡需不需要一個塑膠套。

對此，網友表示，「真的是人在福中不知福」「這次多數人的選擇是對的」，但也有人說「因你是執政黨的人，當然說不錯，如政府全部發現金會有那麼多的問題嗎？」「你真的沒有政治素養呢！疫情做好與振興經濟是二件事，什能混為一談」。

(中時新聞網)