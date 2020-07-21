NBA》韋斯布魯克康復 趕赴奧蘭多與火箭會合 08:542020/07/21 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 火箭隊後衛韋斯布魯克(左)上周宣布自己感染新冠肺炎，如今已康復，將飛往奧蘭多與球隊會合。（美聯社資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據美國媒體報導，火箭總教練丹托尼透露，先前確診新冠肺炎的當家球星韋斯布魯克已經復原，今天就能趕赴奧蘭多與球隊會合。 韋斯布魯克上周自行宣布自己的新冠病毒檢測結果呈陽性反應。當時韋斯布魯克表示，「在球隊出發前往奧蘭多之前，我確診了新冠肺炎，目前感覺不錯，處在隔離中，感謝所有人的支持，注意安全，出門時戴好口罩。」 本季例行賽韋斯布魯克打了53場比賽，繳出27.5分、8.0籃板、7.0助攻、1.7抄截的平均數據，與哈登組成火箭最強的雙人後衛。 (中時 ) #韋斯布魯克 #奧蘭多 #新冠肺炎 #丹托尼 也許您會感興趣 推薦閱讀 公鹿頭大了 主控布雷索中鏢 04:102020/07/18 運動天地 NBA》哈登戴藍口罩挺警察？美國球迷戰翻 07:472020/07/18 體育 NBA》緊急家庭事件？哈瑞爾離開奧蘭多 09:302020/07/18 體育 NBA》促成超級強隊？奧蘭多成最佳招募場所 11:032020/07/18 體育 NBA》尷尬！巫師不夠人練球 教頭親自下場 12:212020/07/18 體育 NBA》快艇熱身賽先發中鋒 竟然變成他？ 00:052020/07/19 體育 快艇內線戰力告急 04:102020/07/19 運動天地 NBA》避免傷痛？首場熱身賽每節打10分鐘 09:022020/07/19 體育 NBA》有毛病？貝弗利半夜2點大叫吵醒隊友 11:112020/07/19 體育 NBA》工會找韋少合作 共推未批准標語T恤 09:502020/07/20 體育 體育熱門新聞 中職》各隊自有盤算 味全龍表現突出 - 體育 《時來運轉》電競常態性開盤一飛衝天！這天起買運彩抽百萬大獎 - 體育 動滋券今登記 體育署：運動場館和買運彩皆可用 - 體育 中職》小將林子豪 竟能牽動選秀大局 - 體育 NBA》韋斯布魯克康復 趕赴奧蘭多與火箭會合 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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