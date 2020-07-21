根據美國媒體報導，火箭總教練丹托尼透露，先前確診新冠肺炎的當家球星韋斯布魯克已經復原，今天就能趕赴奧蘭多與球隊會合。

韋斯布魯克上周自行宣布自己的新冠病毒檢測結果呈陽性反應。當時韋斯布魯克表示，「在球隊出發前往奧蘭多之前，我確診了新冠肺炎，目前感覺不錯，處在隔離中，感謝所有人的支持，注意安全，出門時戴好口罩。」

本季例行賽韋斯布魯克打了53場比賽，繳出27.5分、8.0籃板、7.0助攻、1.7抄截的平均數據，與哈登組成火箭最強的雙人後衛。

(中時 )