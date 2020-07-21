加拿大、澳洲相繼宣佈暫停與香港有關引渡協定後，英國也宣布暫停與香港引渡協定及實施武器禁運。中國大陸駐英國大使館發言人表示，敦促英方立即停止以任何方式干涉香港事務和中國大陸內政，「不要在錯誤的道路上越走越遠，否則必將自食其果」。

英國和大陸最近因為香港國安法和華為等議題，關係日益緊張。

英國外交大臣拉布昨日在國會宣布，在大陸推行香港國安法後，英國將暫停和香港的引渡協議。

大陸駐英使館發言人21日表示，近期，英方多次圍繞香港國安法做出錯誤言行，干涉香港事務和大陸內政，陸方已多次向英方提出嚴正交涉，表示強烈不滿和堅決反對。

大陸駐英使館發言人說，英方不顧中方嚴正立場和一再交涉，變本加厲，一錯再錯，再次違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉大陸內政，企圖干擾香港國安法實施，破壞香港繁榮穩定，中方對此表示強烈譴責和堅決反對，「對於干涉中國內政的行徑，中方必將作出堅決回擊」。

大陸駐英使館發言人表示，香港國安法是確保「一國兩制」行穩致遠、確保香港長治久安和繁榮穩定的「定海神針」，任何向陸方施壓、阻撓該法實施的企圖都必將遭到包括香港同胞在內的14億中國大陸人民的堅決反對，注定不會得逞。

(旺報 )