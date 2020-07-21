呂文婉驚人身世，媽媽嫁給親姊夫震憾全場。(影／取自YouTube)

名嘴呂文婉在節目分享父母的故事，透露媽媽嫁給自己親姊夫，還撫養已逝姊姊的6個孩子，未料孩子們最後長大了，還是不相往來，驚人身世震撼全場。

呂文婉在《單身行不行》透露，因為大阿姨得子宮頸癌，病情已經很嚴重，但還有6個孩子要照顧，阿姨的婆婆就一直託人來找呂文婉的媽媽，希望她可以幫忙帶姊姊孩子，並想要她嫁過去，可是當時她才23歲，花樣年華卻要去當繼母，所以外婆不斷叮囑媽媽不要靠近她們家。

但命運造化，媽媽某天去探望自己姊姊，本來臥病在床的姊姊，就跪下來求媽媽，之後就過世了，最後媽媽真的嫁給自己姊夫，並扛下帶6個孩子的重擔，不過可能太過嚴厲，導致哥哥姊姊長大後，幾乎不跟媽媽往來，加上心裡可能就劃界線，認為對方「不是親生媽媽」。

呂文婉現回想起，才知道哥哥姐姐打從心裡就是沒有接受媽媽的，因此媽媽後來身體不太好，還有點憂鬱，但好在還有親生的3個孩子，她們可以陪在媽媽身邊。

(中時新聞網)