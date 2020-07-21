太詭異了！一名男潛客分享自己遇到的靈異事件，他去東北角龍洞夜潛回家後，床上、地板不停莫名冒出一灘水，一嚐之後發現竟是鹹的海水；更恐怖的是，拍攝家中暗處，赫然出現一張「慘白空洞人臉」，看得其他網友驚呼：真的好毛！

這名男潛客在臉書社團「靈異公社」分享詭異親身經歷，表示前幾天跟朋友去龍洞夜潛，烤肉抓海膽，回家就遇到很毛的事。家中床上突然出現一灘水，原本以為是狗狗偷尿尿，但換了床單沒多久，又出現一灘水！

最後寵物都趕去客廳，房間門關起來，但女友卻說地上又有一大灘水了，原PO於是用手沾一點水舔一下，竟然是海水的味道！當下兩人心中就毛毛的，之後兩人將房門關上去睡覺，但女友上廁所時特意去看了一下房間，發現水又出現了，而且「水越來越靠近門口....起初是床上，後來在床邊，再來變成在小弟的電腦椅那邊！」。

之後兩人錄影，但是沒有拍到東西，但是原PO女友卻傳給他照片，只見房間暗處的椅子後面，彷彿有一張慘白五官卻空洞的人臉！

網友們看了紛紛驚嚇留言：「好可怕」、「哇，好明顯」、「可怕死了」、「看到照片覺得很毛 不舒服」、「有靈體～趕緊處理吧」、「我不懂敢舔的勇氣是誰給的」、「貓咪後面椅腳那裡感覺是女靈跟回家了！臉很白眼睛洞很大！感覺有冤或有事相求」。

(中時新聞網)