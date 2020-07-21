台61線西濱快速道路彰化段區間測速出包，導致新北市以外的8個縣市宣布停用，北市自強隧道與辛亥隧道的區間測速則送去中科院做第三方檢驗，目前檢驗結果合格，但北市仍暫停舉發，待中央擬定標準檢驗，再評估啟用時機，不過，之前開出上萬張罰單仍不撤銷。

區間測速執法將以車輛進出隧道的時間，除以所行駛的時間，即為平均速率，若超過警方規範的速度就可逕行告發。北市自強隧道自2019年9月起開始實施區間測速，截至今年4月取締超速1萬8338件，至於辛亥隧道今年1月到4月共取締超速1萬4978件。

區間測速因成效立竿見影成取締王牌，但區間測速系統未受相關法規限制、未經國家標準檢驗、也不是法定度量衡儀器，執法單位以公信力不足的儀器開罰，更是於法無據，號稱的第三方公正檢測單位不透明，因此備受爭議。

北市警察交通大隊組長王均指出，自強隧道與辛亥隧道的區間測速4月時送去中山科學研究院做第三方檢驗，檢驗結果為合格，因此之前開的上萬張罰單仍不會撤銷。但是王均強調，即使檢驗合格，但目前2個隧道區間測速仍暫停舉發，待經濟部標準局擬定標準，才會評估重新啟用時機。

議員苗博雅認為，目前區間測速儀器技術尚未納入國家檢驗標準，就算送驗也沒有標準可言，而未依國家標準檢驗合格前，不該作為開罰依據。市府本來就可以主動撤銷有疑義的裁罰性行政處分，北市也應溯及既往撤銷罰單。

(中時 )