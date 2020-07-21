林子瑄遭男友舊愛罵廚餘。（圖／翻攝自Star Bella臉書）

林子瑄PO出放閃照。（圖／翻攝自Star Bella臉書）

42歲女演員林子瑄（前藝名：林子萱）過去被封「小林志玲」，2008年她與劉至翰閃婚，生下1子，2011年離婚後便獨自扛起照顧兒子責任。今(21日)周刊報導，林子瑄最近在臉書自曝被交往8年男友舊愛討債，對方還嗆她「離過婚生過小孩的人叫做廚餘」，讓她忍不住發長文反擊。

據《鏡周刊》報導，林子瑄近年來淡出演藝圈經營電商，5月她在粉絲專頁自曝被男友舊愛邱女恐嚇追債，她先是批：「我從小到大已經被恐嚇習慣了妳那位啊？⋯coco大概跟這底圖一樣吧」，又表示自己不在意「過氣女明星」的稱號，因為她從未把自己當明星看。

林子瑄說，從對方發文中可見邱女想跟林子瑄說男友選擇和她交往的理由，「管什麼理由，我跟他就是在一起8年了…我的債是他還的，小孩他養的，跑車是他買的，豪宅他付的，我從頭到腳所有所有的一切都是他給我的」。

林子瑄也表示：「謝謝妳提醒了我！我再去看我男友身份証一次，確定配偶欄空白！要說嘴之前請先查證清楚！」，又指：「我不會再回應妳，畢竟該還的還了，我和我男友會繼續幸福下去！」後來更曬出疑似和男友牽手帶著戒指放閃照。

媒體詢問林子瑄來龍去脈，她解釋是被邱女私訊謾罵，自稱林子瑄先前欠呂先生的錢債權已到她身上，林子瑄後來找到呂先生還了錢，不解為何被罵，至於是否有穩定男友，林子瑄沒多說，透露劉至翰大概6、7年沒探望兒子，而她離開演藝圈是為了保護小孩不再被新聞干擾。

(中時新聞網)