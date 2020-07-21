觀察者網報導，7月20日晚，國際學術期刊《柳葉刀》雜誌在線發表中國工程院院士、軍事科學院軍事醫學研究院研究員陳薇領銜團隊研發的新冠疫苗II期臨床試驗結果的論文。研究顯示，在大陸進行的前述新冠候選疫苗的II期臨床試驗發現，該疫苗是安全的，並且可以誘發免疫反應。

作者同時指出，必須強調的是，前述臨床試驗的受試者在接種疫苗後，沒有人被刻意暴露在新冠病毒中。因此，前述試驗尚無法確定該疫苗是否有效預防新冠病毒的感染。

試驗結果顯示，接種前述疫苗的高劑量組的95％的受試者，和低劑量組91％的受試者，在接種疫苗後第28天時，均誘發了T細胞免疫反應或抗體免疫反應。

此外，前述試驗發現，接種後第28天，高劑量組96％的受試者和低劑量組97％的受試者，均出現了結合抗體免疫應答；而中和抗體免疫應答的受試者比例分別是59％和47％。

前述臨床試驗結果將為III期臨床試驗提供依據。

陳薇表示，一旦感染新冠病毒，老年人面臨嚴重疾病甚至死亡的高風險，因此，老年人是新冠疫苗的重要目標人群。可能需要增加劑量，以在老年人群中誘發更強的免疫反應。但對此的進一步研究正在進行中。

與I期臨床試驗相比，II期試驗的受試者更廣泛，包括了55歲以上人群。「目前該疫苗正在進行III期試驗。」 江蘇省疾病預防控制中心副主任朱鳳才表示，與I期臨床試驗相比，II期臨床試驗提供了疫苗安全性和免疫原性更進一步的證據，這是評估候選疫苗的重要步驟。

(中時 )