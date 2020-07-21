監察院人事案引發不少爭議，民團17日時集結立法院外，包括國民黨立委、地方議員，高喊「拒絕酬庸、退回提名、下架陳菊」，其中杏仁哥甚至翻越拒馬企圖進攻立法院，隨即遭警方圍捕拖離現場。杏仁哥昨在臉書表示，民進黨的「鴨霸」，只會讓人更氣憤，「下一次的民主運動將會更大更...」。

立法院17日進行監察院人事同意權投票，陳菊在朝野激烈抗爭中闖關成功，確定掌監院，26名監委被提名人也全數過關！該人事案引來不小爭議，當天立法院外集結抗議該人事案的民團以及國民黨立委、地方議員，杏仁哥也參與其中，與民眾齊聲抗議。

杏仁哥昨晚則在臉書貼出兩段當天抗議的影片，並表示民進黨的鴨霸，全黨救陳菊一人，只會讓我們更氣憤，我們不會這樣就妥協的。他也預言，「下一次的民主運動將會更大更...」。

網友也紛紛呼應表示「怎就拿這黨沒轍呢？」、「官逼民反！鴨霸政府終有一天會全民憤怒」、「堅持做對的事 辛苦您們了」、「要抗爭最好找例假日，相信聲勢會更浩大」、「人民的力量是無窮無盡的」、「如果要再號召人民走上街頭，一定要先有主題，召集人，還要有動員時的程序，才不會到了現場不知道要聽誰的指揮，什麼時候要做什麼動作，不夠人數也沒辦法團結起來」、「感謝杏仁哥為人民發聲」、「這種鴨霸政府我們一定要抗戰到底」、「國民黨要加強」、「社會己經沒有是非」。

(中時新聞網)