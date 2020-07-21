從電動尾門、天窗、電動座椅調整乃至燃油泵等各種應用，電動馬達的數量越來越多，協助確保了現今汽車的安全與舒適性。

英飛凌科技（Infineon）推出全新馬達系統IC系列產品，專為控制有刷及無刷馬達所設計。本系列IC是全球第一款驅動MOSFET用的複合半橋驅動器，並具備整合式電源及通訊介面。

英飛凌車體動力部門副總裁暨總經理Andreas Doll表示，藉由我們高度整合的馬達系統IC，系統設計人員所需的主機板空間比現有解決方案縮小了一半，同時仍可自選所需的微控制器。此外，我們也實作獲得專利的可適性MOSFET驅動器，協助強化電磁相容性，並減少系統的切換損耗。這項控制演算法可自動調整閘極電流，藉此補償系統中的MOSFET參數散佈。

在整合性方面，新型馬達系統IC讓英飛凌現有的馬達控制IC產品組合更加完備，從獨立式解決方案乃至於包含Arm處理器的高度整合嵌入式電源產品等。新款產品系列共有七種版本，全部採用VQFN-48封裝。

裝置最多配備四個半橋驅動器，用於驅動外部N通道MOSFET。整合式線性穩壓器可供應5V電壓至250mA輸出電流的能力。至於在通訊方面，則包含一個符合ISO 11898-2:2016規範的5Mbit/s的CAN-FD收發器，包含部分網路連線選項，及/或符合2.2A/ISO 17987-4和SAE J2602規範的LIN收發器。

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