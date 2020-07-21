30年頭一遭！花蓮公正包子、周家蒸餃同時公休 住宿客吃光備料

大大的牌子今日公休，包子店開門卻公休。（讀者提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮公正街包子，被遊客視為地方美食。（讀者提供／王志偉花蓮傳真）

疫情解封，報復旅遊人潮，連日來花蓮湧入大批人潮，位在市區被遊客視為知名的地方美食「公正街包子」，開店逾30年首次開著店門卻掛上「公休」，許多專程來嚐鮮的遊客撲空，業者受訪說，遊客多、住宿的遊客也多，來自住宿遊客的訂單實在應接不暇，包子要趕給住宿客，「實在忙不過來」！

30年來頭一遭！花蓮兩大知名小吃「公正包子」、「周家蒸餃」同時都開店，卻也都公休，不僅專程而來的遊客買不到，竟連當地的老饕也都空手而回。遊客反應，店員做包子的手始終沒有停過，一籠一籠的包子也蒸個不停，但仔細一看，店家門口卻擺上大大的牌子「今日公休」，怎麼還是忙不停？遊客們看到店家大門敞開，想來品嚐美食，卻通通被打回票，不知道為什麼？

原來這個周末「報復性」的旅遊人潮，把備料都吃得一乾二淨，且因要趕飯店訂單，公正包子貼出公告要公休到本周五。

花蓮市公正街上這兩家在地著名的包子店，每周一原本就公休日，但店員仍舊忙個不停，原來，但這些美食都是要趕給飯店的訂單。

包子業者表示，「遊客比往年都多，因為今年遊客都沒有出國，都在國內旅遊，因為我們都比較注重於正常的客人，飯店比較疏忽到，所以我們現在趕給飯店」，才會開著門卻有「公休」。

今年因為疫情關係，習慣暑假出國旅遊的人無處可去，紛紛改選到離島或花東旅遊。花蓮零疫情，才剛放暑假，花蓮人潮已經滿滿，讓包子業者連現場要賣的包子都快做不出來，直呼真的太多人了！

(中時 )