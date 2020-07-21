在新冠肺炎疫情肆虐全球之際，IBM上季營收獲利雖然下滑，但都超出市場預期，受此激勵，周一盤後股價大漲逾5%。

稍早在一般交易時段，IBM收漲1.01%，為126.37美元。今年以來IBM股價下跌5.7%，相較之下，道瓊指數今年來跌6.5%（IBM為道瓊成分股），標普500指數今年來漲不到1%，以科技股為主的那斯達克指數今年來上漲20%。

IBM第二季營收為181.2億美元，較去年同期的191.6億美元衰退，但超出分析師預測均值177.3億美元。淨利為13.6億美元，每股盈餘為1.52美元，較去年同期的淨利25億美元、每股盈餘2.81大幅縮水。經調整後，每股盈餘為2.18美元，較去年同期的3.17美元下滑，但優於分析師預估的2.09美元。

IBM的營收在第一季下滑，使「藍色巨人」（Big Blue）的單季營收成長再度由正轉負，扭轉去年第四季營收的微幅增長。在過去32個季度中，IBM的營收僅有4個季度實現增長。

IBM的雲端與認知軟體事業（包括Linux系統開發商Red Hat在內）第二季營收為57.5億美元，較去年同期的56.5億美元成長，並略高於市場預估的57.4億美元。

執行長Arvind Krishna在法說會上表示，僅有20%的工作量已移至雲端，其餘80%屬於關鍵任務（mission-critical）的工作量，這些工作量非常難以移動，這表示IBM正迎向去獲取這些工作量的龐大商機。

此外，第二季包括大型主機在內的系統事業營收為18.5億美元，優於市場預期的16.8億美元。全球科技服務事業營收為63.2億美元，高於場預期的62.4億美元。全球商務服務營收為38.9億美元，略高於市場預估的38.7億美元。

受新冠肺炎疫情衝擊，IBM在4月公布首季財報時撤銷了全年每股盈餘至少13.35美元的預測，周一在法說會上，該公司仍以經濟前景高度不明為由，不提供全年展望。

(時報資訊)