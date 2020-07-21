勞保破產危機在即，據精算報告顯示，截至去年為止，潛藏負債已達10兆餘，勞動部部長許銘春今天表示，「政府不可能讓他（勞保）倒」，勞保改革無法只用單一面向解決，大原則是政府多擔待一些，原本勞保年改草案是政府每年撥補200億元，撥補的錢越多越好，但考量政府整體財政狀況，「但一定要高於200億」。

許銘春今天赴《Hit Fm》周玉蔻嗆新聞節目接受專訪，提及勞保年改相關議題。

許銘春表示，勞保年改可能在1、2年內改革，政府不可能讓他倒，但還是有財務改革的問題，勞保從2017年就開始入不敷出，每年約短差200多億，目前整體勞保基金尚有7000億，「但如果沒有去處理的話，2027年就沒了」，到時候再面對會很難處理。

許銘春坦言，上次年改草案送至立法院後，因為勞保涉及1000多萬名勞工、57萬多個投保單位，牽涉到各行各業，藍綠都十分慎重的面對此議題，才會無法在上個會期討論完畢，也因屆期不續審，目前也退回至勞動部。

許銘春指出，勞保改革面向包括平均薪資採計年間、退休年齡、費率、政府撥補等，「不可能只動一個面向」，如以僅調整費率計算、目前最高至12％，如果要讓收資平衡要讓費率至27.94％，勞工、資方難以負擔，因此大原則是政府多擔待一點，原本是政府每年撥補200億，雖然尚未有定案，「但一定要高於200億」。

許銘春提及，現行的老年給付年資採計年間是5年，以採計年間計算，國外大多採計終身或25年，先前的年改草案是提升至15年，但部分勞方團體難以認同，部分提議希望調整至8年、10年，希望考慮的更周全，她也指出，改革沒有辦法一次就完成，「至少此次改革能維持10年、15年、20年」。

(中時 )