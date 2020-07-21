全台連日飆高溫，20日南投下午兩點，更測到39.5度，高溫讓人快要「凍抹條」。這種烈日對機車族來說，更是一大折磨，太陽下停等，坐墊溫度居然飆高到70度。因此許多騎士多半自備降溫防燙法寶，最高可讓坐墊降溫20度。

騎士出招，拿出「冰鎮噴霧」讓機車座瞬間降溫20度。(影音 中天新聞)

根據中天新聞記者實測，在正中午12點22分，太陽下停等10分鐘，坐墊溫度居然飆到70度，坐上去不到10秒就受不了，更不用說穿短褲、短裙騎車的騎士，可以說是「現成烤肉」。和停在陰涼處的機車坐墊相比，溫差差了兩倍之多。

其實在大熱天求生存，有些小撇步。有些民眾選擇在坐墊上灑水，或用濕布擦拭坐墊。其中有民眾使用「冰鎮噴霧」，讓坐墊瞬間降溫20度，或是套上「隔熱坐墊」也有同樣效果。材質從最陽春的鋁箔到PVC再到網狀革熱，價格從50元到450元不等。機車材料行老闆也表示，夏日高溫也讓他們的業績成長2~3成。

(中時新聞網)