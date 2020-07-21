台北上海雙城論壇視訊會議將在22日登場，但民進黨北市議員簡舒培21日質疑，她3天前就要求柯市府提供出席名單，但卻都不願提供，柯講的「公開透明」根本諷刺，整個雙城論壇已被大陸牽著鼻子走。

簡舒培表示，可管到全宇宙的「港版國安法」1日通過，大陸蠻橫輾壓香港、台灣的意圖明顯，台灣民眾多數撻伐，柯文哲10日竟決定續辦台北上海雙城論壇，且還決定在12天後倉促舉辦，讓人質疑柯市府是在大陸點頭才敢公布？

簡舒培說，更誇張是，她在雙城論壇前3天要求市府提供出席名單，但包括大陸、台灣的論壇出席者、與談人、台灣方企業代表，柯市府都不願提供，對講求公開透明的柯真是一大諷刺。

「整個雙城論壇的舉辦已被中共牽著鼻子走？」簡痛批，連與會名單都無法提供，究竟是柯市府效率太差沒及早作業，還是柯市府自我審查太嚴重，若連與會名單都要經過大陸確認，那柯今年視訊會議上的雙城論壇講稿，難道要重演2017年大陸、台北口徑一致嗎？有沒有這麼瞎，港版國安法好厲害，公開透明遇到大陸就轉彎，現任上海代理市長龔正是習大大新人馬一切都不能出錯。

(中時 )