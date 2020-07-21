台新投信今（21）日表示，在Fed大力作多下，美股那斯達克及費城半導體指數不畏新冠疫情衝擊，頻創新高。台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，在全球央行狂撒熱錢，持續支撐買盤力道，加上政府不斷推出紓困救市政策，亦強化市場情緒面，配合明年全球經濟V型反轉向上，美股後市有機會再創高峰，成長趨勢不變的科技股將扮演領頭羊。

蘇聖峰指出，2020年經濟衰退已無可避免，但目前市場已將焦點轉向2021年展望，世界銀行預測2021年全球GDP成長4.2％、OECD預測成長5.2％、IMF預測成長5.4％。如果沒有二次疫情爆發，2021年啟動的經濟復甦或將在央行的支撐下延續相當長的時間。就現況來看，已有超過75％國家PMI回到45，市場對於企業面疑慮降低，除了大型企業的堅韌表現提振了信心，投資人對於疫情造成的損失、現金部位、營運對策與股東回報也有更清楚的理解。

蘇聖峰表示，產業方面持續看好科技股未來走勢，如半導體、軟體、線上消費相關族群。在半導體方面，資料中心展望健康，第三季伺服器雖有庫存消化壓力，但預期第四季及明年將回復正成長。另中國5G基地台建置目標不變，5G手機升級循環亦可期待。在軟體方面，在疫情影響下，企業全面性的了解數位化轉型的重要性，關注：資料上雲與其後的管理、遠端作業的生產力與負荷能力及零信任環境下的安全等三大方向，遠端及分流工作比重提高，可能為永久模式，整體產業前景的穩固程度持續提高；線上消費更是疫情隔離下最大受惠者，未來成長動能看俏。

(工商 )