美股科技股走強，台股21日開盤氣勢如虹，開在12,242.32點，台積電（2330）開在372.5元，再度刷新歷史新價位，帶動大盤衝高，躍過12,300點關卡，指數隨之大漲逾180點，最高來到12357點，再創30年新高價。

亞馬遜大漲、帶動其他科技類股走強，兩款候選疫苗傳佳音、美國有望推出更多財政刺激方案，也帶動市場樂觀氛圍，標準普爾500指數今年以來的報酬首度翻正，那斯達克指數、費城半導體指數則雙雙刷新歷史收盤高。

道瓊工業平均指數7月20日上漲0.03％（8.92點）、收26,680.87點。那斯達克指數上漲2.51％（263.9點）、收10,767.09點。費城半導體指數上漲2％（41.48點）、收2,110.47點。

國泰證期指出，台灣6月外銷訂單年增長6.5％，主要推動來自半導體高階製程需求持續強勁。在電子產品部分，資訊通信產品除筆電、平板電腦、伺服器、網通產品等遠端設備需求源源不絕外，智慧手機訂單也回溫使訂單年增長17.1％。

另外，油價及鋼價未來將持續收斂跌幅，也有利傳統貨品接單回溫，預期第三季訂單仍可望保持正成長。

本周美、台相關財報陸續上演，後續須留意財報對於個股與類股影響，由於第二季受到疫情干擾，加上台幣第二季出現大幅升值，上市櫃公司第二季季報整體預期將表現不佳。但由大盤技術面來觀察，指數短中期的技術面雖從有雜音，但仍偏向多方，盤勢預期整理後，將再走強。

(工商 )